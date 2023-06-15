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Железнодорожная слобода в Уссурийске подключена к природному газу

Железнодорожная слобода в Уссурийске подключена к природному газу

Специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток" в рамках догазификации микрорайона железнодорожная слобода в Уссурийске ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 28 км и подключили к природному газу первое домовладение.

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