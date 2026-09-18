Во Владимире открыли набор в бизнес-клуб «Терра» при поддержке Сбера

Во Владимире начался очередной набор в бизнес-клуб «Терра Владимир» — бесплатную обучающую программу для предпринимателей, которая реализуется при поддержке Сбера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Монголи...
- Президент Монголи...
- ИЩ Делягин о переста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым