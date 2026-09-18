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Царьград

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Во Владимире открыли набор в бизнес-клуб «Терра» при поддержке Сбера

Во Владимире открыли набор в бизнес-клуб «Терра» при поддержке Сбера

Во Владимире начался очередной набор в бизнес-клуб «Терра Владимир» — бесплатную обучающую программу для предпринимателей, которая реализуется при поддержке Сбера.

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