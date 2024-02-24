Посол Мирошник рассказал о надеждах Запада на «хорватский сценарий» в Донбассе

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит, когда Киев начнет давить непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 24 февраля в Русском доме в Анкаре.