Посол Мирошник рассказал о надеждах Запада на «хорватский сценарий» в Донбассе

Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит, когда Киев начнет давить непокорную территорию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 24 февраля в Русском доме в Анкаре.
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