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Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией

Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днём воссоединения Крыма с Россией! Одиннадцать лет прошло с того мартовского дня, когда на Общекрымском референдуме жители полуострова сделали свой выбор в пользу возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав единой Российской Федерации.

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