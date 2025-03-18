Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией

Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днём воссоединения Крыма с Россией! Одиннадцать лет прошло с того мартовского дня, когда на Общекрымском референдуме жители полуострова сделали свой выбор в пользу возвращения Республики Крым и города Севастополя в состав единой Российской Федерации.