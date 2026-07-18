📷❗️В ходе активной фазы лётных испытаний прототипа китайского тяжёлого многоцелевого ударного комплекса J-36 зафиксированы существенные доработки воздухозаборного устройства и хвост силовой установки.
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📷❗️В ходе активной фазы лётных испытаний прототипа китайского тяжёлого многоцелевого ударного комплекса J-36 зафиксированы существенные доработки воздухозаборного устройства и хвост силовой установки.