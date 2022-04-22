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Равный обучает равного

Равный обучает равного

19 апреля 2022 года состоялась встреча волонтёров отряда ´Сердец Особое Служение´ учреждения образования ´Бобруйский государственный медицинский колледж´, работающих по принципу ´равный обучает равного´, с учащимися учебной группы № 1 колледжа.

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