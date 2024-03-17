США: продать TikTok

Палата представителей США приняла законопроект об обязательной продаже американского подразделения зарегистрированной на Каймановых островах китайской компании ByteDance, разработчика платформы TikTok, американским владельцамTASS Продайте, а то запретимчитайте на monocle.
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