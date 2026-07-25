Политика как он...
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Политика как она есть

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Бразилия полностью запретила производство фуа-гра

Бразилия полностью запретила производство фуа-гра

Бразилия присоединилась к списку государств, поставивших этические нормы выше кулинарных традиций. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, который вводит полный запрет на производство и реализацию продуктов, полученных путем принудительного кормления животных.

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