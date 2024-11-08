Леониду Слуцкому мешает Ленин

Сергей Бессонов

Слуцкому далеко до Жириновского. Слуцкий протокольно выступает (без бумажки), сидит в его кресле, решает какие-то вопросы. Кто может вспомнить (кроме однопартийцев-депутатов) когда видел Слуцкого в "телевизоре"? Жирик-правдоруб, каждую неделю, каждый месяц где-то выступал, говорил что-то оригинальное, неожиданное, часто диаметрально противоположное, любому оппоненту мог заткнуть рот, мог облить соком, кинуть стаканчиком, давал интервью т.е. "светился" в СМИ и после смерти вдруг к тому же оказался ещё и пророком, провидцем. В последнем интервью сказал, что хочет жить, видимо предчувствовал. Сделал шесть прививок, но "Ковид" оказался сильнее.