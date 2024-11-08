Гений про злодейства О, коммунисты с эсерами поругались? Как в старые добрые временя! И опять - из-за Ленина.
Леониду Слуцкому мешает Ленин
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Александр Батт
У коммунистов 1917 года. И у нынешних.
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1 час.
Сергей Бессонов
Слуцкому далеко до Жириновского. Слуцкий протокольно выступает (без бумажки), сидит в его кресле, решает какие-то вопросы. Кто может вспомнить (кроме однопартийцев-депутатов) когда видел Слуцкого в "телевизоре"? Жирик-правдоруб, каждую неделю, каждый месяц где-то выступал, говорил что-то оригинальное, неожиданное, часто диаметрально противоположное, любому оппоненту мог заткнуть рот, мог облить соком, кинуть стаканчиком, давал интервью т.е. "светился" в СМИ и после смерти вдруг к тому же оказался ещё и пророком, провидцем. В последнем интервью сказал, что хочет жить, видимо предчувствовал. Сделал шесть прививок, но "Ковид" оказался сильнее.
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48 мин.
Алексей Смирнов
Плебею нужен господин?
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38 мин.
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