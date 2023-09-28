Си Цзиньпин призвал к активному участию в реформировании ВТО

Пекин, 27 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин призвал к усилиям по активному участию в реформировании Всемирной торговой организации /ВТО/ и повышению потенциала управления высокоуровневой открытостью внешнему миру.
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