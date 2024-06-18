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СПОРТ В БАРЕ

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры, на которые российские спортсмены приглашены в качестве бедных родственников без права носить форму с российской символикой, участвовать в открытии и закрытии игр и с другими ограничениями.

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