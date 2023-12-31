Запутались в показаниях: будут дорожать автомобили в новом году или нет

В канун Нового года принято не только подводить итоги, но и делать прогнозы. Но если оценить результаты, достигнутые авторынком страны за минувший период, не составляет труда, то попытки заглянуть в будущее завершаются, как правило, провалом.
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