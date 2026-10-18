Есть вещи, о которых мы вспоминаем только тогда, когда начинаем их терять. Ясная память и лёгкость движения - две опоры, на которых держится наша самостоятельность, и мы редко задумываемся о них, пока они с нами.
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