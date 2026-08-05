Вместо двигателей — роботы: Mitsubishi начнет массовый выпуск человекоподобных роботов в 2027 году

Планируют выпускать по 1000 штук в месяцВ Mitsubishi Motors решили последовать примеру Tesla и заняться выпуском человекоподобных роботов: японский автопроизводитель объявил, что уже в начале 2027 года начнет их массовое производство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии