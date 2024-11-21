Эксперт рассказал, как правильно использовать светоотражающие элементы для ребенка

Их нужно закрепить на видимых местах одежды Осенью и зимой увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно детей, рассказал РИАМО начальник отдела по взаимодействию с организациями Московского городского центра условий и охраны труда департамента труда и социальной защиты населения столицы Егор Савин.
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