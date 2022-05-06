Анатолий БЫШОВЕЦ: Ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого команда не может обойтись

Бывший наставник «Зенита» и «Локомотива», приведший сборную СССР к золотым олимпийским медалям, считает, что «сине-бело-голубые» вполне могут обойтись без Артема Дзюбы.
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