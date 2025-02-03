США замедляют поставки оружия Украине из-за страха эскалации с Россией

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. США в последний год президентского срока Джо Байдена замедлили оказание военной помощи Украине не только из-за задержек в одобрении конгрессом, но и из-за опасений эскалации конфликта с Россией.
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