В Чайковском завершено расследование дела 40-летней жительницы Кировской области, которая под предлогом снятия порчи похитила у 85-летней пенсионерки деньги и украшения на сумму свыше 140 тысяч рублей, подменив сверток с ценностями втулкой от туалетной бумаги.
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