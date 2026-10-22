В Чайковском завершено расследование дела 40-летней жительницы Кировской области, которая под предлогом снятия порчи похитила у 85-летней пенсионерки деньги и украшения на сумму свыше 140 тысяч рублей, подменив сверток с ценностями втулкой от туалетной бумаги.