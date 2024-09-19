Олигархи Рублёвки заявили, что Пугачева пела под фонограмму в особняках

Олигархи Рублевки, которые ранее неоднократно приглашали Аллу Пугачеву выступить в их домах на частных вечеринках, заявили, что звали ее исключительно в качестве «свадебного генерала», но как от певицы от нее «никто ничего хорошего не ждал, потому что голоса там давно нет».
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