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Итальянского певца Тони Коломбо арестовали, обвинив в связях с мафией

Итальянского певца Тони Коломбо арестовали, обвинив в связях с мафией

Полиция Италии арестовала известного певца Антонио «Тони» Коломбо и его жену. Помимо семейной пары были задержаны еще 25 человек, а в ходе рейда конфисковано различное имущество на сумму 8 млн евро (823 млн рублей).

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