Специалист: взрывы гаджетов в Ливане могут стать мировой угрозой для всех

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировали в беседе с RT ситуацию со взрывом устройств в Ливане.
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