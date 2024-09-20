Специалист: взрывы гаджетов в Ливане могут стать мировой угрозой для всех

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин прокомментировали в беседе с RT ситуацию со взрывом устройств в Ливане.