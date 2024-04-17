RuNews24.ru. «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына Вам не кажется странным, что лица таджикской национальности в последнее время не сходят с первых полос новостных СМИ? Если разбой и грабеж – таджики.