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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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 «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына

 «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына

RuNews24.ru. «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына   Вам не кажется странным, что лица таджикской национальности в последнее время не сходят с первых полос новостных СМИ? Если разбой и грабеж – таджики.

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Комментарии
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ALEKSANDR ROGOV
Сплошные пи-ры в карательных органах! Адвоката с семейством  в родной кишлак, следователя на нары!
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27 мин.
ГО
Геннадий ОШМЯН
СЛУЧАЙ В ЧЕРНЯХОВСКЕ, ЕСТЬ ДАЖЕ РАЙОН ТАКОЙ ГЕСТАПО. ТАК ПРЯМ У ПОДЪЕЗДА ПРИЕЗЖИЙ МАЛОЛЕТКА ОРАЛ НАМ ДВУМ МУЖИКАМ ЗА 40,.. Я ПРИЕХАЛ ВАС УБИВАТЬ РУССКИЕ.
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25 мин.
АК
Алексей Косяк
Что-то эта диаспора вдруг или не вдруг почувствовала безнаказанность.
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