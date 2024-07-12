Серийную магазинную воровку привлекают к уголовной ответственности специалисты органов полицейского дознания

Сотрудники полиции привлекают к уголовной ответственности жительницу Москвы 1986 года рождения. Она подозревается в совершении девяти хищений из магазинов на территории Советского и Октябрьского районов областного центра.
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