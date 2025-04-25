МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 528 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Деньги порешают всёТеперь ясно, кто ...
  • Стефания Новак
    Кто такая Украина, чтобы диктовать свои хотелки? Как Россия допустила такое "величие" этого клоуна Зе?Крым – камень пре...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Украинская армия должна без разбора обстреливать всю территорию России." - я не садист, НО за такие призывы и соверш...«ВСУ должны сжечь...

"Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение

"Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение

Попытки Международного уголовного суда (МУС) добиться ареста Владимира Путина снова терпят неудачу. Как передают СМИ, власти Италии оставили этот ордер без движения, превратив его в простую формальность Преступление, которого не было Ордер на арест российского президента был выдан 17 марта 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх