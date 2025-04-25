"Опасное решение": история с ордером на арест Путина получила продолжение

Попытки Международного уголовного суда (МУС) добиться ареста Владимира Путина снова терпят неудачу. Как передают СМИ, власти Италии оставили этот ордер без движения, превратив его в простую формальность Преступление, которого не было Ордер на арест российского президента был выдан 17 марта 2023 года.
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