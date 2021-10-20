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"Игра в кальмара" и подростковая агрессия: психолог провела параллели

"Игра в кальмара" и подростковая агрессия: психолог провела параллели

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Причиной участившихся случаев проявления агрессии у подростков, в том числе с желанием совершить насилие в отношении других людей, является пагубное влияние на детей интернета, а также воздействие СМИ.

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