"Игра в кальмара" и подростковая агрессия: психолог провела параллели

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Причиной участившихся случаев проявления агрессии у подростков, в том числе с желанием совершить насилие в отношении других людей, является пагубное влияние на детей интернета, а также воздействие СМИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Причиной участившихся случаев проявления агрессии у подростков, в том числе с желанием совершить насилие в отношении других людей, является пагубное влияние на детей интернета, а также воздействие СМИ.
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