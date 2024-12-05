Миасец отдал аферистам 700 тысяч рублей после сообщения «от Госуслуг»

Житель Миасса перевел мошенникам более 700 тысяч рублей, получив СМС от имени портала Госуслуг. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части городского отдела полиции 21-летний молодой человек рассказал, что на его телефон пришло СМС об изменении пароля на Госуслугах.