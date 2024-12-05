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Миасец отдал аферистам 700 тысяч рублей после сообщения «от Госуслуг»

Миасец отдал аферистам 700 тысяч рублей после сообщения «от Госуслуг»

Житель Миасса перевел мошенникам более 700 тысяч рублей, получив СМС от имени портала Госуслуг. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части городского отдела полиции 21-летний молодой человек рассказал, что на его телефон пришло СМС об изменении пароля на Госуслугах.

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