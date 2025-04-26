В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф не обсуждали вопрос возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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