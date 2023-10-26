Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение через несколько месяцев

Глава армянского кабмина Никол Пашинян в ходе международного Форума Шелкового пути в Тбилиси заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений в течение нескольких месяцев.
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