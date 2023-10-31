Раненый солдат нацбата ВСУ призвал всех украинцев прийти в военкоматы

Украина может исчезнуть с лица Земли, если все ее граждане не придут в военкоматы. Такое заявление сделал член нацбата Вооруженных сил Украины «Волки да Винчи» Александр Ябчанка, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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