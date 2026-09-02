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Регионы России

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Минфин отказался ограничивать внесение наличных на банковские счета через банкоматы

Минфин отказался ограничивать внесение наличных на банковские счета через банкоматы

Ранее ограничения были частью правительственного плана по «обелению» экономики. Законопроект предполагал установить месячный лимит на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы и другие устройства самообслуживания.

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