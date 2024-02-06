Надо ли оформлять ОСАГО на прицеп в 2024 году

Нужно ли мне оформлять ОСАГО для прицепа в 2024 году, что произойдет, если я попаду в аварию с прицепом? Владельцев грузовых и легковых автомобилей часто беспокоит вопрос, нужно ли им приобретать отдельную страховку ОСАГО, если они эксплуатируют свои транспортные средства на прицепе.