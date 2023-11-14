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Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ

Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян известил президента Белоруссии Александр Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который состоится 23 ноября.

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