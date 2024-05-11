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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Устюгов говорил мне, что собирается еще два сезона побегать. Зная Сергея, ему будет достаточно тяжело одному подготовиться»

– Устюгов сколько еще сможет соревноваться? – Он амбициозный спортсмен, говорил мне, что собирается еще два сезона побегать.

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