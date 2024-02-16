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Средства ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

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