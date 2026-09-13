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Пронедра

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Семье из Екатеринбурга в Турции пришлось сбегать из кошмара отеля

Семье из Екатеринбурга в Турции пришлось сбегать из кошмара отеля

Настоящий кошмар в Турции пережила семья из Екатеринбурга, когда вместо обещанного четырехзвездочного отеля получила грязный номер, очереди в ресторане и отказ в помощи от туроператора.

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