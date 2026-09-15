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Пятый канал

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«Это то, что я испытываю»: Погребняк рассказала, как мода выражает ее состояние

«Это то, что я испытываю»: Погребняк рассказала, как мода выражает ее состояние

Блогер Мария Погребняк заявила, что мода для нее — не просто внешний атрибут, а способ выразить то, что происходит внутри.

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