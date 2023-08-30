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Чемпионат Европы. Франция сыграет с Португалией, Польша встретится с Чехией и другие матчи

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Чемпионат Европы по волейболу Мужчины Групповой этап Группа А Перуджа, Италия Сербия – Бельгия – 19.

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