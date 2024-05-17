Прорыв в медицине: Российские ученые нашли способ лечить рак мозга во сне

Российские ученые из Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) совершили настоящий прорыв в медицине, разработав принципиально новый метод лечения глиобластомы – одной из самых агрессивных форм рака мозга.
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