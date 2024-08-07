Сошелся клином Пересвет: мультсериал «Русские герои» делается совместно с Ираном

Создатели мультсериала «Русские супергерои» рассказали «Известиям» подробности необычного шоу. Иранская студия Sky Frame работает на российском рынке более восьми лет и делает на новый проект серьезную ставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии