Vetements выпустил джинсы с прозрачной задней частью за $1665

Швейцарский бренд Vetements запустил в продажу уникальные джинсы Blue & Transparent Back O-Leg Jeans с полностью прозрачной задней частью.
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