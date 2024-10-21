Водитель погиб в перевернувшемся авто в Иркутске

Трагическое ДТП произошло вечером 20 октября в Ленинском районе Иркутска. Предварительно полиция установила, что 32-летний водитель автомашины «Сузуки Гемини», следуя по улице Розы Люксембург, не справился с управлением.
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