В Петербурге соберутся писатели со всей России на XX Книжный салон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Писатели, издатели, художники и читатели со всей страны соберутся на XX Санкт-Петербургском международном книжном салоне, который пройдет с 22 по 25 мая на Дворцовой площади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии