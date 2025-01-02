📹❗️Противник приступил к натурным испытаниям и, по-видимому, развртыванию на территории Украины высокоскоростных двухдвигательных немецких БПЛА-перехватчиков самоётного типа от компании TYTAN Technologies.
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📹❗️Противник приступил к натурным испытаниям и, по-видимому, развртыванию на территории Украины высокоскоростных двухдвигательных немецких БПЛА-перехватчиков самоётного типа от компании TYTAN Technologies.