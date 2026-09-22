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Песков: Россия развивает альтернативные маршруты поставок зерна в обход Чёрного моря

Песков: Россия развивает альтернативные маршруты поставок зерна в обход Чёрного моря

Россия обеспечивает альтернативные пути транспортировки зерна в обход Черного моря в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

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