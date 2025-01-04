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Царьград

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Шесть вспышек на Солнце: как они могут повлиять на Землю и технологии

Шесть вспышек на Солнце: как они могут повлиять на Землю и технологии

Институт прикладной геофизики сообщил о шести вспышках на Солнце, включая мощнейшую класса Х. Эти явления могут вызвать магнитные бури на Земле, влияя на энергосистемы и миграцию животных, а также расширить видимость полярных сияний.

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