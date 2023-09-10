Разрезали и изогнули… фанеру. Получились стильные овальные тумбы

Если вам нравится изогнутая мебель, то вам также наверняка понравится этот проект! Стильные тумбы овальной формы, сделанные из фанеры, наверняка удивят вас.
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