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Разрезали и изогнули… фанеру. Получились стильные овальные тумбы

Разрезали и изогнули… фанеру. Получились стильные овальные тумбы

Если вам нравится изогнутая мебель, то вам также наверняка понравится этот проект! Стильные тумбы овальной формы, сделанные из фанеры, наверняка удивят вас.

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