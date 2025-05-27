В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Айдар Усманов, доставляя продукты питания и боеприпасы нашим военнослужащим на передовую, заметил вражеский FPV-дрон и увёл машину из-под удара.
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