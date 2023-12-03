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Тен Хаг о 2 голах Рэшфорда в 18 играх: «Поговорю с ним, а не с журналистами. Он вернется в форму»

Тен Хаг о 2 голах Рэшфорда в 18 играх: «Поговорю с ним, а не с журналистами. Он вернется в форму»

У англичанина, который в прошлом сезоне забил 30 мячей и отдал 11 результативных передач в 56 играх за «Манчестер Юнайтед», в этом сезоне 2 гола за 18 матчей во всех турнирах.

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