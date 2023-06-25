MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Нидерландов из-за перелома ребра

Пилот «Хонды» Марк Маркес пропустит Гран-при Нидерландов. Испанец принял решение сняться с гонки после того, как оценил свое физическое состояние в воскресенье утром.
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