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MotoGP. Марк Маркес снялся с Гран-при Нидерландов из-за перелома ребра

Пилот «Хонды» Марк Маркес пропустит Гран-при Нидерландов. Испанец принял решение сняться с гонки после того, как оценил свое физическое состояние в воскресенье утром.

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