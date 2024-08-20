Трамп может предложить Маску место в своем кабинете в случае победы

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выдвинутый кандидатом на пост главы Белого дома от республиканцев на предстоящих выборах, предложит в случае победы американскому бизнесмену и миллиардеру Илону Маску место в президентском кабинете или должность консультанта.